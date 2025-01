14 gennaio | Doppio inglese di martedì – Speciale 11 1 consigli e pronostici sulle scommesse

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Anche se potremmo avere quattro showdown della Premier League in programma persera, c’è una serie di affari degni di nota da su e giù per il paese.Oltre a un paio di battaglie di campionato, abbiamo anche azioni di eventi come la FA Cup e la National League.In vista del fitto programma di, abbiamo dato un’occhiata ad alcuni deiinglesi più interessanti.19:00 Cheltenham Town-Colchester UnitedAnche se il Cheltenham potrebbe aver chiuso il 2024 con una sconfitta per 5-3 contro il Notts County, sembra che potrebbe essere stato solo un piccolo inconveniente per gli uomini di Michael Flynn. Trascinandosi lontano dallo scarto retrocessione della Lega Due e ora seduti a un passo dal trovare un percorso nella metà superiore, i padroni di casa dihanno subito solo una sconfitta in una qualsiasi delle loro precedenti otto apparizioni in tutte le competizioni.