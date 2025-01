Gamberorosso.it - Trattori in piazza contro l’accordo Mercosur. Francia e Polonia alzano la voce: "Chiediamo gli stessi standard di produzione di altri paesi"

Leggi su Gamberorosso.it

«Non vogliamo soldi, vogliamo regole uguali per tutti». Questo il grido che si alza da place du Trocadéro a Parigi, dove decine di agricoltori francesi sono arrivati, alcuni persino senza i loro, per protestaredi libero scambio tra l’Unione Europea e idel. La stessa scena si ripete a Varsavia, dove gli agricoltori polacchi, armati di slogan e cartelli, si sono riuniti proprio nel giorno del gala inaugurale della presidenza polacca del Consiglio dell’Unione Europea. L’obiettivo è comune: protestaretra Ue e(Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) che, a loro dire, mette in pericolo l’agricoltura europea, aumentando la pressione sulle aziende agricole locali già vessate dalli e concorrenza sleale.L’esercito deiilLunedì mattina, decine e decine dihanno bloccato le strade nei dipartimenti di Yvelines e dell’Essonne, cercando di avvicinarsi a Parigi.