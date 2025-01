Thesocialpost.it - Oliviero Toscani, peggiorano le sue condizioni: “Non è più cosciente”

Si sono aggravate ledi, celebre fotografo di 82 anni, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dal 10 gennaio. A confermare la notizia è stata la moglie, Kirsti Moseng, con cuiè sposato da oltre 50 anni. “Sembra una strada senza ritorno”, ha dichiarato, lasciando trapelare la gravità della situazione.Leggi anche: “Se sono ubriaco e hai le te*** di fuori.”. Violenze di Capodanno, follia in diretta tv: il videoSecondo quanto riportato,non sarebbe più. Da tempo le suedi salute erano compromesse, a causa di una diagnosi di amiloidosi, una rara e incurabile malattia che aveva reso pubblica nell’agosto 2024. “Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni.