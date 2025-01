Laspunta.it - Nomine ASL, Sabrina Cenciarelli nomina Direttore Generale della ASL di Latina

Leggi su Laspunta.it

La Giunta regionale hato i primi 5 Direttori Generali delle ASL, confermando i commissari nel ruolo di.Aè statataASL diNata a Roma il 25 marzo 1969, il neoAsl diera statata lo scorso 27 marzo commissario straordinario dell’Azienda, per la quale aveva ricoperto l’incarico diamministrativo. Laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricoperto ruoli di rilievo nelle Aziende sanitarie del Lazio, tra cui quelli diamministrativoAsl Roma B e didi Area economico-finanziariaAsl Roma 2.Con questacomincia adesso l’esperienza da manager per la dr.ssache avrà la responsabilità di rimettere a posto la sanita pontina.