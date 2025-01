Ilnapolista.it - Napoli-Verona 1-0, McTominay e Anguissa si divorano il raddoppio (LIVE)

Ilsfida l’Hellasnel match della domenica sera valevole per la ventesima giornata di Serie A. Per la prima volta non c’è la convocazione di Kvara tra le fila azzurre, causa la prossima partenza in destinazione Parigi. Conte per sostituire il georgiano si affida a Politano sulla destra e Neres a sinistra. Per il resto gli undici titolari sono i fedelissimi del tecnico leccese. Ilè reduce da un discreto periodo di forma con le vittorie contro Parma e Bologna, che hanno permesso agli uomini di Zantti di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.38? Rischio per gli azzurri e mezza frittata tra Juan Jesus e Meret. Sarr prova poi il tiro dalla distanza con la porta sguarnita ma viene chiuso ancora da Rrahmani35? Rrahmani chiude alla grande su Tengstdet! In scivolata il kosovaro compie un grande intervento, con l’attaccante che poteva colpire a botta sicura30?si divora iltutto solo dento l’area dopo l’assist di Neres!29?sciupa un altro servizio prezioso di Lukaku, sempre bravo da boa lì avanti27? Ritmi che si abbassano e le occasioni latitano22? Giro palla prolungato per stanare ilche è tutto chiuso dietro nonostante lo svantaggio16? Ilcontinua ad amministrare, anche se ilsta entrando poco alla volta in partita11? Lukaku su uno schema da punizione, prova il tiro a giro e finisce fuori di pochissimo7?si divora ilin area piccola, Neres l’aveva servito e il camerunense tutto solo spara alle stelle6? Vantaggio azzurro con l’autogol di Montipò.