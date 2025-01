Sport.quotidiano.net - Lazio: tanta sofferenza anche in parità numerica, pareggio giusto per le statistiche

Roma 11 gennaio 2025 - Si cercava una ripartenza rapida dopo il ko nel derby, ma così non è successo. Laha ritrovato la via dei punti, ma non è riuscita a fare bottino pieno nell'anticipo del venerdì sera contro il Como, terminando la sfida sull'1-1. Il vantaggio di Dia nel primo tempo illude i tifosi in biancoceleste, mentre nella ripresa Cutrone trova la rete che vale un prezioso punto per i lariani. Tra le due marcature da sottolinearel'espulsione di Tchaouna per doppio giallo: due ammonizioni nel giro di 60 secondi, che gli costano il cartellino rosso. Il punto a testa non soddisfa nessuno, ma non lascia nemmeno troppo l'amaro in bocca a entrambe. Lanon riesce a tornare a ridosso delle prime tre posizioni, ma conserva il quarto posto almeno per un'altra settimana, il Como invece non stacca il fondo del gruppo, ma ottiene un risultato prezioso in una trasferta complicatissima.