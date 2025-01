Universalmovies.it - Box Office USA | Nella Tana dei Lupi 2 vince il weekend

Leggi su Universalmovies.it

dei2 ha vinto un BoxUSA in forte calo, Musafa e Sonic 3 hanno invece completato il podio.Al calo statistico degli incassi di metà gennaio quest’anno il botteghino nordamericano ha dovuto far fronte anche all’insolito freddo gelido in Texas, ma anche – e soprattutto – alla devastazione causata dai terrificanti incendi nello stato di Los Angeles, il risultato è stato pertanto un calo più profondo degli incassi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A farne le spese, la nuova proposta deldei2, prima in classifica ma col freno a mano tirato.Secondo i dati offerti da BoxPro, infatti, il film dal titolo originale “Den of Thieves 2: Pantera” ha vinto il BoxUSA con un incasso stimato di 15,5 milioni di dollari, ed una media per sala di poco superiore ai 5 mila dollari; il risultato è in linea con i risultati del primo capitolo uscito in sala sette anni prima, ma di certo non straordinario per una Lionsgate partita galvanizzata dalla buona risposta della critica.