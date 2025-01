Lanazione.it - Spray urticante sul bus, Cna e Consorzio mobilità chiedono più sicurezza

Leggi su Lanazione.it

Pontedera, 11 gennaio 2025 – “Maggioresulle corse dei bus navetta di Pontedera”. A chiederla sonotoscanoe Cna Pisa dopo il gravissimo episodio accaduto la sera dell’8 gennaio quando ignoti hanno spruzzatoal peperoncino sul volto di un bambino asmatico che era seduto a bordo di un pullman della linea Navetta A che collega il Cineplex a piazza Gronchi. Il servizio di navetta a Pontedera è gestito dltoscanoche, insieme a Cna, ritiene “prioritario tutelare utenti e lavoratori” e chiede “maggiorsulle corse”. “Episodi del genere, peraltro reiterati nel tempo, non devono più accadere – le parole di Riccardo Bolelli, presidente nazionale, regionale e provinciale Ncc Bus Cna Pisa e presidente deltoscano– Chiediamo maggiori controlli delle forze preposte non solo per i passeggeri degli autobus ma anche per autisti e conducenti che, ogni giorno, devono fare i conti con una situazione ormai fuori controllo”.