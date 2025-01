Ilrestodelcarlino.it - Moneta e ’nuova’ Oliveriana. La fila arrivava alla piazza

Una grande festa ieri pomeriggio nella sede provvisoria della biblioteca, in via San Francesco angolo condel Popolo. Perché l’evento era doppio: con il ritorno a Pesaro del ‘contorniato di Traiano’ e cioè la preziosarubata nella sede della biblioteca nel 1978, si è voluto anche inaugurare la sede. Presente il sindaco Andrea Biancani con tanto di fascia tricolore e il suo collega di Agrigento, prossima Capitale della Cultura, Gianfranco Miccichè. A fare gli onori di casa il direttore Brunella Paolini che ha accolto il comandante dei carabinieri di Ancona Mattia Iavano Losciale che ha consegnato questo importante reperto numismatico. E non poteva mancare a questa consegna anche l’ex procuratore Silvia Cecchi che si era attivata per far rientrare ladagli Stati Uniti.