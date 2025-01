Ilgiorno.it - I Verdi sulla Bruschi: sindaco e presidente prendano una posizione

Nonostante le scuse della diretta interessata, che ha fatto pubblicamente ammenda, non smettono di far discutere le frasi sessiste scritte su Facebook da Stefania, consigliera comunale di Fratelli d’Italia a San Donato. Frasi indirizzate alla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein. Sul caso, che ha già suscitato fiumi di commenti dentro e fuori i social, hanno presoanche i. "Le scuse sono arrivate, ma hanno il sapore di un atto obbligato e non di un reale pentimento - fanno sapere dal partito ambientalista -. Ma quanto è ancora più inconcepibile è il silenzio delle più alte cariche amministrative del nostro comune,del consiglio comunale". "A nome di Europa Verde-di San Donato Milanese - rimarca Simona Rullo, referente locale del partito -, chiedo una presa dididel consiglio comunale su una vicenda grave e offensiva di tutte le donne e degli uomini che vivono nel rispetto degli altri".