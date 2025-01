Metropolitanmagazine.it - Dusan Vlahovic è fidanzato con Vanja Bogdanovic? Ecco chi sono tutte le sue ex

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la fine della relazione con Miss Italia 2019, Carolina Stramare,ha ritrovato l’amore nel 2024 con. Ai primi tempi della sua militanza nella Fiorentina stavano già insieme, confermano i beninformati, ma la storia non aveva retto alla lontananza.le ex diNegli ultimi due anni, sull’asse tra Firenze e Torino,è stato accostato ad altre ragazze. La prima, Mariasole Pollio, classe 2003 e che si divide tra la carriera al cinema (aveva debuttato ancora minorenne accanto a Leonardo Pieraccioni in “Se son rose.”) e quella in tv con Battiti Live ma anche in radio. Un legame mai confermato, ma intanto quando era passato alla Juventus era spuntata anche una bianconera doc: Carolina Stramare, ex Miss Italia e oggi fidanzata con l’attaccante del Toro Pietro Pellegri.