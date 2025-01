Bergamonews.it - Zogno, ignora il divieto di avvicinamento alla ex: il Gip lo obbliga al braccialetto elettronico

. Dopo il provvedimento del tribunale non poteva più avvicinarsicompagna, ma dopo alcune violazioni il giudice ha deciso di applicare nei suoi confronti un controllo più puntuale tramite l’applicazione del braccialetto elettronico.Dopo l’ordinanza di esecuzione emessa dal Tribunale di Bergamo, martedì 7 gennaio i carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzionemisura deldicon applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 55enne italiano.L’uomo era già sottoposto aldidopo alcuni episodi di maltrattamenti ai danni della ex compagna 40enne. I militari avevano però accertato alcune violazioni del provvedimento: dopo la segnalazione al Gip è scattato l’inasprimento della misura, con l’applicazione del dispositivo in modo da garantire un controllo più stringente del 55enne e una maggior tutela della vittima.