Thesocialpost.it - Tentato avvelenamento del premier del Belgio Alexander De Croo: inviata al suo ufficio una lettera con stricnina, un impiegato in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Il primo ministro belga,De, è stato vittima di un tentativo dilo scorso 22 novembre. Nonostante fosse già dimissionario dal 9 giugno, a seguito delle elezioni in, un pacco contenente una polvere bianca è stato recapitato nel suo. La polvere, successivamente identificata come, ha provocato ferite a unche ha aperto la busta per primo, che è stato poi trasportato in.Leggi anche: Da Meloni a Trump, i leader mondiali diventano naufraghi: la provocatoria campagna di Open ArmsLae i precedenti inquietantiSecondo la procura di Bruxelles, l’incidente rappresenta una minaccia grave non solo per De, ma anche per la sicurezza in. La, un veleno utilizzato principalmente come topicida, è estremamente pericolosa per l’uomo, provocando spasmi muscolari, arresto cardiaco, insufficienza multiorgano e, nei casi più gravi, la morte.