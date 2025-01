Quotidiano.net - Storia, gusto arte e moda. Alessandria vale il viaggio

Sedici grandi affreschi del Trecento su cui è ‘narrata’, con immagini alquanto esplicite, la passione tra Lancillotto e Ginevra, moglie di re Artù. Questo ciclo pittorico alquanto raro (non esiste in Italia un’altra Camera Lanzaloti così ben preservata ed è la più antica in Europa), esposto nelle sale d’del Museo civico, è sicuramente un itinerario privilegiato alla scoperta di. Gli splendidi affreschi furono voluti da Andreino Trotti nella torre della dimora di campagna a Frugarolo, dopo aver letto Le storie di Lancillotto, donategli, si presume, da Galeazzo Visconti, signore di Milano, il cui potere si estendeva fino ad Alba. Una ’L’ sopra la figura di Lancillotto non lascia dubbi: è Ginevra, e non Artù, a celebrare la sua investitura a Cavaliere della Tavola rotonda, è lui che bacia la Regina fuori dalle mura del castello, e a giacere con lei nel letto.