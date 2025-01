Game-experience.it - Star Wars Outlaws, le vendite sono disastrose in Europa: niente top 40 nel 2024

, l’action adventure di Massive Entertainment ambientato nell’universo di Guerre Stellari, si è rivelato un fallimento commerciale in, piazzandosi solo al 47° posto tra i giochi più venduti delnel Vecchio Continente.Come leggiamo su VGC, questo risultato è particolarmente negativo per un titolo tripla A basato su una licenza così potente, difatti facendo un confronto,Jedi: Survivor ha venduto l’anno scorso di più nonostante sia stato lanciato nel 2023 e non abbia raggiunto numeri straordinari.Ubisoft, già in difficoltà per una serie di delusioni commerciali, ha risentito gravemente di questo ennesimo insuccesso. Titoli come XDefiant e Skull and Bones non hanno raggiunto i risultati attesi, contribuendo a una crisi profonda per la compagnia. Le conseguenzestate immediate: Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha annunciato piani per esplorare “opzioni strategiche”, inclusa una possibile vendita dell’azienda.