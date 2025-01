Quotidiano.net - Sciopero Trenitalia 12 gennaio, stop in alcune regioni: ecco quali

Roma, 92024 – Dopo un 2024 da record, con ben 622 scioperi, anche il 2025 non sembra essere da meno con numerose mobilitazioni previste in tutta Italia nei settori dei trasporti e del pubblico impiego. Dopo lodel 10, anche il 12sono previsti altri scioperi, sebbene non a livello nazionale.chi si ferma domenica e perché. Chi sciopera il 12Dopo lonazionale di 24 ore dei lavoratori Rfi e quello quattro ore del Tpl del 10, è la volta del 12con gli scioperi regionali con i lavoratoriin Abruzzo e Rfi a Firenze. Il primo coinvolgerà il personale diimpianti equipaggi della Dbrsi Abruzzo, con una durata di 8 ore, dalle 9 alle 16:59. Il secondo riguarderà il personale della circolazione e orario di Rfi nell'area di Firenze, con lo stesso orario di