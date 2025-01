Ilgiorno.it - Milano, blitz no vax al Niguarda. All’infermiere disturbatore il Daspo urbano di un anno dopo l’incursione nelle sale d’attesa a ottobre

, 10 gennaio 2025 – Quando hletto che all’ospedaleera stata introdotta la figura dell’“infermiere leader per la vaccinazione”, col compito di proporre a pazienti e caregiver che aspettavano trae casse ticke t di ricevere subito e senza dover prenotare i vaccini gratuiti cui hdiritto e raccomandazione (antinfluenzale, antiCovid, antipneumococco e herpes zoster), a loro non è parso vero. Mica di vaccinarsi - sia mai -, ma di andare a infastidirlo: nel mondo alla rovescia dei no vax un’opinione (la loro) vale quanto i fatti dimostrati (e questionabili, ma col rigore del metodo scientifico), e ha “diritto“ a confrontarsi con essi trasformando un ospedale in palcoscenico alla faccia dei pazienti e dei loro diritti. La denuncia L’autoproclamata “ispezione popolare” che il 312024 si è conclusa con una denuncia da parte dei poliziotti del commissariato Greco Turro, guidato dal dirigente Carmine Mele, è costata undi una R.