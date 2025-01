Le accuse a Stella Boggio degli amici di Marco Magagna | Lo aveva già accoltellato era gelosa

Leggi su Open.online

, commessa 33enne,ha ucciso, impiegato, 38, con una coltellata nella casa in cui convivevano in via Tonale a Bovisio Masciago, provincia di Monza. Sui social i due apparivano in sintonia, ma i vicini di casa raccontano: «Sentivamo discussioni oltre la normale dinamica di famiglia».è ai domiciliari. Intanto però gliraccontano che la vittima era «un ragazzo d’oro» e imputano all’indagata pregressi comportamenti violenti. Al GipFormentini lei ha detto di essersi difesa con il coltello da un’aggressione di lui. Che l’già colpita con uno schiaffo in altre occasioni per gelosia. Ma gliaccusano la donna di essere una bugiarda.L’accusaL’edizione milanese del Corriere della Sera riporta che uno di loro ha riferito alle telecamere Rai che il 38enne di Arese, da maggio legato a un rapporto di convivenza di fatto connella mansarda di via Tonale in cui è stato ammazzato, «era stato già aggredito» dalla stessa donna che, in quella occasione, lo«ferito a una mano».