Biccy.it - La madre di Yulia Bruschi contro il Grande Fratello: le accuse

Esattamente un mese faha lasciato la casa delin accordo con la produzione, visto che il suo ex, Simone Costa, l’ha denunciata. A distanza di qualche settimana dall’abbandono dial GF, ladella gieffina in una live su TikTok ha dichiarato che l’uscita dal programma non era affatto necessaria, perché sua figlia aveva già incontrato la sua avvocata, con la quale aveva “sistemato la sua situazione”.Ladiha anche mosso dellesgradevoli nei confronti del GF, parlando di “inganni” e paragonando la situazione dellaa quella di altri gieffini che sono usciti dalla casa per poi avervi farvi ritorno pochi giorni dopo. Va detto che sia, che Alfonso Signorini hanno specificato più volte come la decisione di uscire dalla trasmissione sia stata presa di comune accordo dalla giovane toscana con la produzione del reality.