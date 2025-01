Ilrestodelcarlino.it - Il poliziotto. Roberto Neroni va in pensione

Va in, storicodella Questura di Ascoli, autista degli ultimi nove questori.è entrato in Polizia nel 1984; dal 1991 ha prestato servizio nella provincia di Ascoli, in particolare quale componente della Squadra volante dove è rimasto fino al 2003. Negli anni è stato impegnato anche alla Digos a Milano, al reparto mobile di Roma, alle questure di Ancona, Palermo ed in altre città. Tra i tanti incarichi svolti anche quello di scorta dei temutissimi tifosi inglesi a Bologna durante i Mondiali di calcio di Italia ’90. Dal 2003 ha assunto il ruolo di autista dei vari questori che si sono avvicendati fino ad oggi alla guida della Questura di Ascoli. Un compito delicato, svolto con professionalità e passione, guadagnandosi la stima dei colleghi. Agli auguri di buona vita da parte del Resto del Carlino.