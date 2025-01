Tpi.it - Ferrovie dello Stato, Ivan Dompé nominato Global Strategy & International – Head of International Communication Partner

ofdel Gruppo.La sua nomina si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione e sviluppo del Gruppo sui mercati internazionali, come evidenziato dallo stesso AD Stefano Donnarumma durante la presentazione del piano strategico lo scorso dicembre.La carriera di(25 anni di esperienza nel campo della comunicazione e una solida reputazione) è un esempio di competenza e versatilità. Ha gestito con successo la reputazione aziendale di aziende di settori diversi, dalla telecomunicazione all’energia, passando per il lusso e l’industria pesante. Il suo compito sarà quello di contribuire a rafforzare il posizionamento delle attività internazionali del Gruppo FS nei mercati di riferimento.