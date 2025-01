Lanazione.it - Arriva da Castel del Piano Corradini, primario di medicina ad interim

di Massimo Cherubini All’ospedale di Abbadia San Salvatore, con un incarico ad, il responsabile del reparto di. Per fronteggiare il pensionamento del precedentee anche per dare un sostegno importante al funzionamento del reparto. Il neo responsabile è il dottor Paolo, per lui un ritorno dopo una prima esperienza negli anni passati. Il medicodadel, l’ospedale del versante grossetano dell’Amiata, dove èda molti anni dicon uno spirito di costruttiva collaborazione tra i due presidi che puntano a realizzare un’unità tra due piccoli ma importanti ospedali di zona. Unità già avviata con altri servizi ma ancora non indipendente come le forze politiche chiedono. Un processo, questo, lento che va avanti pur tra tanti, forse troppi, segnali di disattenzione e silente opposizione.