Oasport.it - Snowboard: a Kreischberg miglior punteggio per Mari Fukada, eliminate le italiane

Leggi su Oasport.it

Quarta gara stagionale per la Coppa del Mondo diper quanto riguarda il big air. In scena nel pomeriggio a, in Austria, le qualifiche della prova femminile.Al comando troviamo la giapponese, che è la leader anche della classifica di Coppa: per la nipponicadi 184.25 con una terza run super da 94.50.Alle sue spalle troviamo la vincitrice dell’ultima gara in quel di Klagenfurt, la britannica Mia Brookes, e l’altra giapponese Reira Iwabuchi. Ricordiamo che accedono alla Big Final di domani solamente le prime otto.le due azzurre in gara: Matilde Pizzutto è ventitreesima, Emma Gennero ventiseiesima.