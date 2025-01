Liberoquotidiano.it - "Pensavo di morire, perché non ho sporto denuncia". Capodanno in Duomo, la ragazza racconta l'orrore in tv

"Non abbiamoin Italiasul momento non ci rendevamo conto della gravità dei fatti. Visto che avevamo il volo l'indomani abbiamo avuto solo una giornata per renderci conto di tutto, eravamo sotto choc e abbiamo passato il primo gennaio a parlarne tra noi: non ci è proprio venuto in mente". Queste le parole della studentessa belga che hato di aver subito violenze in piazzala notte diin un'intervista che andrà in onda questa sera, giovedì 9 gennaio, a Dritto e Rovescio su Rete 4. "Sono io che ho deciso di parlarne, i miei amici mi seguono dietro le quinte: mi mandano messaggi di sostegno ogni giorno, siamo tutti insieme ma ci metto io la faccia". Lasottolinea che "questi fatti potevano essere evitati se la polizia fosse stata più presente in piazzaerano troppo pochi in quel momento", sottolinea.