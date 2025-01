Calciomercato.it - Lazio, Pedro dimentica il derby e punta l’obiettivo: “Vogliamo la Champions” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Lo spagnolo, che ha ricevuto il premio Bigiarelli durante la festa per i 125 anni biancocelesti in Campidoglio, cerca di voltare pagina in vista del ComoTra i grandi protagonisti della festa per i 125 anni dellain Campidoglio c’è statoRodriguez, che dalla Roma è arrivato in biancoceleste ed è diventato un beniamino della Curva Nord. Al suo arrivo tantissimo l’entusiasmo di grandi e piccini, a cui lo spagnolo ha concesso foto e autografi. Poi durante le celebrazioni al numero 9 è andato anche il premio Luigi Bigiarelli.– calciomercato.itDopo la festa, invece, l’attaccante – in panchina alma indisponibile e out anche domani col Como – si è fermato a parlare con i giornalisti: “Come sto? Bene, sicuramente la prossima settimana torno.? Una partita che abbiamo sbagliato nel primo tempo, dobbiamo continuare con il bel lavoro, ora abbiamo il Como per provare a ottenere tre punti.