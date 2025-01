Piperspettacoloitaliano.it - La spiegazione finale di Leopardi Il Poeta dell’Infinito, come finisce la fiction di Rai 1: l’amore tra Giacomo Leopardi, Fanny e Antonio Ranieri

Il, ladi Rai 1Ilè unadiretta da Sergio Rubini, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. La storia vera di(interpretato da Leonardo Maltese). Dall’infanzia fino alla morte, tutti i passi essenziali del grandeitaliano. I suoi versi inconfondibili esofferto per. Il rapporto con il suo amico, che diventerà in un certo senso anche il suo rivale d’amore. Ma ecco il riassunto e ladiIlladi Rai 1.Il riassunto dell’ultima puntata diIlL’ultima puntata disi sviluppa soprattutto sul, o meglio il triangolo amoroso di