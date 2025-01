Nerdpool.it - Harry Potter: I fan italiani dove potranno vedere la nuova serie di HBO?

Con l’annuncio ufficiale da parte diMax che unalive-action diè in sviluppo, i fan della saga di J.K. Rowling sono tornati a sognare di rivivere il magico mondo di Hogwarts in una veste completamente. Maseguirla i fan?La, annunciata a marzo 2023, sarà un adattamento fedele dei sette libri della saga, con ogni stagione che corrisponderà a un singolo volume. Questo approccio permetterà di esplorare in modo più approfondito i dettagli e i personaggi che nella versione cinematografica erano stati semplificati per motivi di durata.Max, piattaforma di streaming di Warner Bros., è la casa di questaproduzione, e molti fan si chiedonopotrà essere vista.Max ha lanciato la sua offerta in Italia nel 2021, ma a partire dal 2023 è stato integrato nel servizio Max.