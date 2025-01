Quotidiano.net - Dal 2027 nuovi requisiti pensionistici: 67 anni per la vecchiaia, 43 anni di contributi per l'anticipata

Leggi su Quotidiano.net

Dalserviranno 67e tre mesi di età per la pensione die 43e un mese diper la pensione, indipendentemente dall'età: l'Inps, sottolinea la Cgil in una nota con preoccupazione, ha cambiato gli applicativi inserendo i"senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale". Dal 2029 il requisitovo aumenterà ulteriormente a 43e 3 mesi. Nei mesi scorsi il presidente Istat aveva annunciato lo scatto neldi un aumento di tre mesi per l'accesso alla pensione.