Chicago Fire non ha rilasciato un promo per la prossima settimana e i fan sono sconcertati

ha davvero sganciato una bomba sugli spettatori americani con la prima invernale della stagione 13. L’episodio ha ruotato in gran parte intorno a Joe Cruz (Joe Minoso) e alla situazione incasinata in cui è stato trascinato con l’ex detenuto Junior Polanco (Richard Cabral).L’episodio ha preso una piega assolutamente devastante nei momenti finali, quando Joe Cruz è stato coinvolto in una sparatoria che coinvolgeva Junior e un altro ex detenuto. Il pompiere è stato colpito al braccio e, pur essendo riuscito a salvarsi, non era in buone condizioni. È scoppiato in lacrime e l’episodio si è concluso. E intendiamo dire chiuso.non ha mandato in onda nemmeno unche anticipasse la risoluzione della storia di Cruz la.Le retistate influenzate dagli incendi di Los AngelesSi tratta di una situazione altamente irregolare.