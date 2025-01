Lanazione.it - Carcere di Terni, detenuto ferisce agente: lesione a una mano. Il sindacato: “Fermare questo macello”

, 9 gennaio 2025 – Ancora critica la situazione all’interno deldi: ilautonomo polizia penitenziaria denuncia «l'ennesimo atto violento commesso da un», a seguito del quale un poliziotto ha riportato gravi lesioni a una. «È ora di: non vi sono più le condizioni di lavoro adeguate di sicurezza», afferma in una nota il segretario Sappe dell'Umbria, Fabrizio Bonino, che rivolge un appello alle istituzioni: «Serve un intervento concreto per risolvere i problemi penitenziari». Il sindacalista spiega che «martedì pomeriggio si è verificato l'ennesimo atto di violenza neldi. A farne le spese è stato un giovane collega in servizio presso la Sezione Accoglienza che ha riportato lesioni gravi a una. Accompagnato al pronto soccorso cittadino ha avuto una prognosi iniziale di 15 giorni, 12 punti di sutura sulladestra».