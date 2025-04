Puntomagazine.it - Agricoltura, Tiso (Confeuro): “Stati Generali momento di confronto e partecipazione”

Leggi su Puntomagazine.it

Successo per glisull’: UnStrategico per il Futuro del Settore“Siamo estremamente soddisfatti per l’esito deglisull’: tre giorni diintenso e costruttivo che hanno evidenziato quanto il settore primario sia ancora oggi un pilastro insostituibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese”. Così Andrea, presidente nazionale di, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, commenta la riuscita dell’evento che si è svolto a Roma il 7, 8 e 9 aprile presso l’Holiday Inn – Parco dei Medici. “L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti del comparto agricolo, cittadini, tecnici e operatori, che si sono confrontati su temi strategici per il futuro dell’italiana ed europea”.