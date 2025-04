Anteprima24.it - Multe notificate irregolarmente, dubbi e proteste a Pagani: i consiglieri comunali chiedono chiarezza e l’intervento del sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni decine di cittadini paganesi hanno ricevutoper presunte violazioni al Codice della Strada, ma molte di queste notifiche non sarebbero avvenute secondo le modalità previste dalla legge. Le irregolarità sono emerse a seguito di numerose richieste di accesso agli atti presentate da legali al Comando dei Vigili Urbani: pare infatti che, contrariamente a quanto previsto, non sia mai avvenuta una consegna diretta (pro-manibus), ma solo il rilascio di avvisi di giacenza nelle cassette postali — avvisi che, stando alle testimonianze, molti cittadini dichiarano di non aver mai trovato.Alla luce di questo scenario, iAnna Rosa Sessa, Giuseppe Stanzione e Fabio Petrelli intervengono con fermezza, chiedendo che ilnon si sottragga alle proprie responsabilità istituzionali.