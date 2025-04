Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce moglie e figlia, in casa aveva un fucile rubato: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 11 aprile 2025 – È statodopo aver aggredito lae la giovane. Poi i carabinieri hanno trovato insua unrisultato essere. Un 49enne – già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi – è finito in manette a Sant’Ilario, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e ricettazione. I fatti risalgono al pomeriggio di due giorni fa quando i militari sono intervenuti dopo una telefonata partita dalla donna. Una volta arrivati l’hanno trovata sanguinante a terra, quindi hanno bloccato, l’uomo e portato in caserma, mentre è stata chiamata l’ambulanza per portare al pronto soccorso dell’ospedale di Montecchio le due vittime: laha riportato lesioni giudicati guaribili in 8 giorni, mentre la ragazza è stata dimessa con una prognosi di due giorni.