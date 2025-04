Justcalcio.com - PSG brillare senza superstar – ma con giocatori reali e investimenti intelligenti

2025-04-11 10:08:00 Notizia caldissima a proposito della Ligue 1. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itNessun Neymar. Nessun Messi. E presto, nessun mbappé. Paris Saint-Germain hanno inserito un nuovo capitolo della loro evoluzione: uno è stato costruito meno su nomi che vivono e più su sostanza, struttura e visione a lungo termine.Il club parigino, che rappresenta una delle città più iconiche del mondo, ha superato da tempo i confini della Ligue 1, dove il dominio domestico è raramente in dubbio. Ma la vera sfida è altrove, vincitrice della UEFA Champions League. Ogni stagione, almeno dieci club d’élite mirano al trofeo, ma solo uno può rivendicarlo. Questo è il motivo per cui investire in talenti di alto livello è importante, sebbene non una garanzia di gloria europea.