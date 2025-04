Puntomagazine.it - Ultima generazione: Montecitorio, insegnante di storia inizia sciopero della fame: “presidente rigetti il dl sicurezza”

100.000 persone stanno chiedendo a Mattarella di rigettare il decreto “”Roma, 11 aprile 2025 – Oggi dalle ore 10.00, Michele Giuli,diin un liceo romano e membro dihato unoper protestare contro l’atto autoritario compiuto dal governo che, approfittando dell’impasse parlamentare, e sfrontatamente incurante delle indicazioni ricevute dalRepubblica Sergio Mattarella, nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile, ha trasformato il disegno di legge ‘’ voluto dal trio questurino Piantedosi-Nordio-Crosetto, in decreto legge, esautorando così il Parlamento dalla sua funzione legislativa. Michele ha provatolmente a sedersi davanti al Quirinale, ma la zona era completamente blindata dalla polizia e non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi per semplicemente sedersi.