Lana Del Rey pubblica il nuovo singolo Henry come on

Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo Henry, come on, in arrivo un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in IrlandaOggi, venerdì 11 aprile, Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo Henry, come on, scritto con Luke Laird. La coppia ha anche prodotto il pezzo insieme a Drew Erickson. Il 2025 vedrà Lana Del Rey impegnata in un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda, che la vedrà esibirsi a Londra, Dublino, Liverpool, Glasgow e Cardiff. Si tratta del suo primo tour negli stadi del Regno Unito e in Irlanda, che comprende due date allo stadio di Wembley. Questo mese la cantautrice suonerà anche allo Stagecoach Festival di Indio, in California, venerdì 25 aprile.Il calendario completoVenerdì 25 aprile, Stagecoach Festival, Indio USALunedì 23 giugno, Principality Stadium, Cardiff UKGiovedì 26 giugno, Hampden Park, Glasgow UKSabato 28 giugno, Anfield Stadium, Liverpool UKLunedì 30 giugno, Aviva Stadium, Dubino IEGivedì 3 luglio, Wembley Stadium, Londra UKVenerdì 4 luglio, Wembley Stadium, Londra UK .com - Lana Del Rey pubblica il nuovo singolo Henry, come on Leggi su .com Del Rey hato il suoon, in arrivo un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in IrlandaOggi, venerdì 11 aprile,Del Rey hato il suoon, scritto con Luke Laird. La coppia ha anche prodotto il pezzo insieme a Drew Erickson. Il 2025 vedràDel Rey impegnata in un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda, che la vedrà esibirsi a Londra, Dublino, Liverpool, Glasgow e Cardiff. Si tratta del suo primo tour negli stadi del Regno Unito e in Irlanda, che comprende due date allo stadio di Wembley. Questo mese la cantautrice suonerà anche allo Stagecoach Festival di Indio, in California, venerdì 25 aprile.Il calendario completoVenerdì 25 aprile, Stagecoach Festival, Indio USALunedì 23 giugno, Principality Stadium, Cardiff UKGiovedì 26 giugno, Hampden Park, Glasgow UKSabato 28 giugno, Anfield Stadium, Liverpool UKLunedì 30 giugno, Aviva Stadium, Dubino IEGivedì 3 luglio, Wembley Stadium, Londra UKVenerdì 4 luglio, Wembley Stadium, Londra UK

La maturità introspettiva di Lana Del Rey: ecco “Henry, come on”. “Mi sono trovato un po’ bloccato, devo dire la verità. Mi ero messo in testa di fare Lana Del…. Lana Del Rey si è sposata: il marito è Jeremy Dufrene, guida naturalistica della Louisiana. Lana Del Rey in concerto a Milano: la scaletta. Come arrivare all’Ippodromo La Maura: mezzi pubblici e parcheggi. All'Ippodromo Lana Del Rey la signora del dream pop. Per il concerto di Lana Del Rey a La Maura il nuovo piano mobilità. Ne parlano su altre fonti

Lana Del Rey: “Henry, come on” e il nuovo album “The Right Person Will Stay” - Lana Del Rey pubblica il singolo "Henry, come on" e annuncia il suo atteso tour estivo nei principali stadi del Regno Unito e Irlanda ... (msn.com)

Lana Del Rey, il grande ritorno: il nuovo singolo “Henry, Come On” è una ballata sospesa tra poesia e solitudine - C’è qualcosa di profondamente cinematografico ogni volta che Lana Del Rey apre bocca. Lo sanno bene i suoi fan, ma anche chi inciampa casualmente nelle sue melodie malinconiche, piene di sogni infrant ... (domanipress.it)

Lana Del Rey si dà al country nel nuovo singolo ‘Henry, Come On’ - Lana Del Rey è tornata. La cantante americana ha infatti pubblicato Henry, Come On, il suo primo inedito in due anni. (rollingstone.it)