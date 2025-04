Ho scommesso anche sulla mia squadra Ero arrivato a 150mila euro al mese | le dichiarazioni di Sandro Tonali

Racconta le diverse possibilità di saldare il debito derivante dalle scommesse, compresi gli acquisti fittizi nella gioielleria di Milano. L’ex centrocampista del Milan e della nazionale(oggi al Newcastle) ne parla con i pm di Torino nell’interrogatorio del 17 ottobre del 2023. “rilevanti per le contestazioni oggetto del presente procedimento” scrive la gip di Milano Lidia Castellucci nel decreto di sequestro preventivo di circa 1,5 milioni dinei confronti delle persone ritenute organizzatrici del presunto giro di scommesse clandestine che coinvolge numerosi calciatori di Serie A. Un’inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza che parte proprio dall’analisi dei telefoni – sequestrati nell’ottobre 2023 dalla Guardia di finanza di Torino – ae all’ex centrocampista della Juventus (oggi alla Fiorentina) Nicolò Fagioli.

“Ho scommesso anche sulla mia squadra. Ero arrivato a 150mila euro al mese”: le dichiarazioni di….

Ranieri: "Schiacciati dalla Juve. Se devo scommettere, entrano in Champions".

Il fascino delle scommesse: i casi più famosi del mondo dello sport.

Jannik Sinner: “Ho festeggiato gli Us Open con hamburger e coca-cola. Non ho dormito per il caso Clostebol. C….

Montecatini, nell’ex sala giochi nasce una balera: la scommessa di un imprenditore.

Nicolò Fagioli parla del caso scommesse prima degli Europei: "Divorato dal gioco, ho perso un sacco di soldi".