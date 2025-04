Imposta di soggiorno un’occasione strategica anche per Napoli

Leggi su Ildenaro.it

di Gennaro Nunziato, Segretario della Camera degli Avvocati Tributaristi diLa recente analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, basata sui dati dell’«Osservatorio nazionale sulla tassa di» curato da JFC, evidenzia come l’disia ormai una componente fiscale di peso crescente per i Comuni italiani. Nel 2024, il gettito complessivo ha superato 1 miliardo di euro e le previsioni per il 2025 parlano di un’ulteriore crescita fino a 1,2 miliardi, con aumenti a doppia cifra che testimoniano una chiara tendenza in atto.Il Lazio guida la classifica con quasi 301 milioni di euro, seguito da Toscana, Lombardia e Veneto.molte località costiere e montane, come Sorrento, Rimini, Jesolo e Castelrotto, registrano incrementi significativi, segno che l’è uno strumento efficace quando correttamente applicato.