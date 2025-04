Antonello Venditti sold out i tre live a Caracalla una nuova data a Roma

Antonello Venditti, una nuova data a Roma e una a PerugiaCresce l'attesa per Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition, il tour di Antonello Venditti, al via il 17 giugno (la notte prima degli esami di maturità) dalla sua Roma con tre imperdibili concerti sold out alle Terme di Caracalla (17, 19 e 21 giugno). A grande richiesta si aggiungono due nuove date: il 5 dicembre al Pala Barton Energy di Perugia e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.Antonello Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l'inno generazionale Notte prima degli esami e tutti gli altri brani di Cuore, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l'inedito Di' Una Parola.

