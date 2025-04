Viva la differenza

Leggi su Ildenaro.it

Vive la difference. É un’ espressione francese che, probabilmente, oggi non ha più la grinta di quando fu formulata nell’altro secolo dallo scrittore Anatole France. Questi si riferiva specificamente a quanto, almeno di massima, è ciò che accade in natura, sia per il regno animale che per quello vegetale. È cioè necessario che si uniscano un esemplare di sesso maschile e uno di quello femminile perché il mondo possa continuare a essere popolato e le varie specie di tutto quanto è vivente, a continuare a evolvere. Nelle righe che seguono sarà trattata un’altra diversità: il mercato e i mercati, non semplicemente il secondo quale forma al plurale del primo, bensì ciò che si intende indicare con il singolare e il plurale di quel termine. È consolidato nella maggior parte dei casi definire con Borsa il luogo, talvolta virtuale, dove, in base alle richieste di acquisto e alla volontà di vendere vengono scambiate o “passano di mano” quantità di valori rappresentativi, prevalentemente di partecipazioni aziendali e simili.