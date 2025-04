Prosegue la riduzione degli sportelli bancari in Toscana

Prosegue la riduzione degli sportelli bancari nella nostra regione nel 2024 (-2,7%) complessivamente in linea con il dato nazionale (-2,4%) mentre è stabile il dato relativo ai dipendenti. Si segnala che su base nazionale si consolida la concentrazione delle filiali nel nord Italia (58%) soprattutto nelle regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per Paolo Cecchi (segretario generale Fisac Cgil Toscana) “Prosegue inesorabile, e con percentuali ormai stratificate, il calo continuo degli sportelli bancari in Regione; scelta che penalizza territori e cittadinanza in specie nelle aree interne. Siamo preoccupati per il prossimo e presumibile avvio di una serie di operazioni di accorpamenti tra le aziende di credito (visto le Ops già presentate) che presumibilmente accelereranno il fenomeno della desertificazione delle filiali”. Lanazione.it - Prosegue la riduzione degli sportelli bancari in Toscana Leggi su Lanazione.it Arezzo, 11 aprile 2025 – Secondo gli ultimi dati Bankitalialanella nostra regione nel 2024 (-2,7%) complessivamente in linea con il dato nazionale (-2,4%) mentre è stabile il dato relativo ai dipendenti. Si segnala che su base nazionale si consolida la concentrazione delle filiali nel nord Italia (58%) soprattutto nelle regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per Paolo Cecchi (segretario generale Fisac Cgil) “inesorabile, e con percentuali ormai stratificate, il calo continuoin Regione; scelta che penalizza territori e cittadinanza in specie nelle aree interne. Siamo preoccupati per il prossimo e presumibile avvio di una serie di operazioni di accorpamenti tra le aziende di credito (visto le Ops già presentate) che presumibilmente accelereranno il fenomeno della desertificazione delle filiali”.

Toscana: continua la desertificazione bancaria nel 2024. Fisac CGIL lancia l’allarme. Prosegue la riduzione degli sportelli bancari in Toscana. Cresce la chiusura di sportelli bancari in Umbria. Banche, sempre meno filiali sul territorio italiano: chiusi altri 508 sportelli. I dati. Chiudono edicole, sportelli bancari e postali. Cgil lancia l'appello: "Così aumenteranno le diseguaglianze". Colfiorito, meno servizi. Continua la desertificazione bancaria nel territorio. Ne parlano su altre fonti

La desertificazione bancaria avanza in Toscana: i dati provincia per provincia. Allarme Fisac Cgil - FIRENZE - Secondo gli ultimi dati Bankitalia prosegue la riduzione degli sportelli bancari nella nostra regione nel 2024 (-2,7%) complessivamente in linea ... (msn.com)

Andare in banca, sempre più difficile: in Toscana chiusi 800 sportelli in 10 anni - Dal 2015 al 2024 la Toscana ha perso oltre un terzo degli sportelli: da 2.269 a 1.470. Fisac Cgil: “Serve confronto urgente. Rischio aumento truffe con la spinta al digitale” ... (lanazione.it)

Addio sportelli bancari, le filiali chiudono una dopo l’altra: la rabbia dei residenti, le regioni più penalizzate - Gli sportelli bancari di numerose filiali stanno chiudendo uno dietro l’altro, con alcune regioni più penalizzate di altre. Il processo di “disimpegno” delle banche su tutto il territorio italiano ... (abruzzo.cityrumors.it)