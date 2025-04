Davidemaggio.it - Riserva Indiana riparte con Gianni Morandi

Leggi su Davidemaggio.it

Torna su Rai 3, giunto alla terza edizione in meno di un anno. Da lunedì 14 aprile 2025, alle 20.15 su Rai 3 al posto di Fin Che la Barba Va di Piero Chiambretti, riprende il programma di Rai Cultura condotto da Stefano Massini., gli ospiti della prima settimanaAd aprire il nuovo ciclo di puntate sarà lunedì, con cui verrà raccontata una storia di fuga che si trasforma in tragedia. Martedì 15 sarà la volta di BigMama, che il pubblico Rai ritroverà per il Concerto del Primo Maggio e al commento dell’Eurovision, per analizzare l’unica emozione con un nome da malattia: la rabbia.Insieme a Simone Cristicchi, mercoledì 16, si parlerà invece di corpi e apparenze e di come spesso l’esterno non racconti davvero ciò che si porta dentro. Giovedì 17 ospiti i Baustelle e si rifletterà su un’adolescenza fragile, esposta e spesso lasciata sola.