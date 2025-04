Paolo Barilla torna in Formula 1 | partnership tra il gruppo alimentare e il campionato

Paolo Barilla ritorna alla Formula 1, non da pilota ma da imprenditore, il gruppo alimentare italiano stringe una collaborazione pluriennale con il massimo campionato automobilistico. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barilla nella famiglia di Formula 1, una collaborazione che profuma di passione e tradizione. Due storie che condividono gli stessi valori di eccellenza, autenticità e il piacere di vivere insieme momenti straordinari" commenta Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1. "All'inizio può non essere ovvio, ma dietro a entrambi - un piatto di pasta e un auto da corsa, ricorda Paolo Barilla - e allo sforzo che serve per realizzarli, ci sono professionisti qualificati, appassionati e determinati, spinti dal desiderio di continuare a migliorare. La nostra più grande soddisfazione è poter offrire a tutti gli uomini e le donne della F1, dopo un'intensa competizione, un meritato piatto di pasta".

