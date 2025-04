Ilfattoquotidiano.it - Carcasse e liquami nel fiume, la nuova inchiesta di Food for Profit negli allevamenti intensivi in Portogallo

Il team investigativo diforha rilasciato unache documenta le gravi condizioni in tredi maiali nel distretto di Leiria, in, dove l’industria dei maiali sta crescendo esponenzialmente da anni. Oltre alle preoccupanti condizioni degli animali, i filmati rivelano la gestione scorretta dei, responsabili dell’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti. Dal 12 aprile il documentarioForsarà nei cinema in.In questo distretto sono attivi oltre 600, di cui circa 400, destinati alla produzione di carne di maiale. A trainare questa espansione ci sono anche le connessioni politiche. Due nomi in particolare: Antonio Tavares e Idalino Leão, tra i principali rappresentanti dell’industria suinicola e figure centrali della lobby della carne a Bruxelles, all’interno di Copa-Cogeca, l’organizzazione che tutela gli interessi degli allevatori europei.