Ilfattoquotidiano.it - Dollaro in caduta libera contro le previsioni. Per gli Usa l’incubo di una perdita di fiducia dei mercati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa succede al? In due mesi la moneta statunitense ha perso oltre il 6% del suo valore rispetto all’euro e il “verdone” si deprezza anche nei confronti di franco svizzero o sterlina. Si è invece rafforzato sullo yuan, dopo che la Banca centrale cinese ha favorito questa dinamica che neutralizza in parte l’effetto dei dazi rendendo i prodotti cinesi meno cari negli Usa.Una variazione del 6% può sembrare poca cosa se rapportata ai vorticosi movimenti dei listini azionari. Ma quelli valutari, dele dell’euro in particolare, sonogiganteschi su cui ogni giorni si scambiano trilioni. Solo tra euro e dollari scambi quotidiani per circa 6mila miliardi. Questo vuol dire che per spostare anche di pochissimo i rapporti di cambiano servono gigantesche quantità di denaro. La cosa strana è che in una situazione di profonda incertezza come quella attuale, ildovrebbe rafforzarsi.