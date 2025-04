Serie D Nocerina-Brindisi | l' arbitro della partita

Nocerina 1910 - Brindisi FC, in programma domenica 13 aprile allo stadio comunale "San Francesco d'Assisi" di Nocera Inferiore (ore 15.30) e valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, sarà il signor Mirko Pelaia della sezione di Pavia.

