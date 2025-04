Rompipallone.it - Scommesse illegali: l’incubo torna a far tremare, ecco cosa rischiano i calciatori

sullefail calcio italiano:rischiano adesso i giocatori indagati.Una nuova inchiesta sullea faril calcio italiano. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, ci sarebbero dodici calciatori transitati anche per la Serie A tra il 2021 e il 2023 indagati per. I nomi dei calciatori sarebbero emersi dall’analisi dei telefoni sequestrati nell’ottobre 2023 dalla Guardia di Finanza di Torino all’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali e all’ex centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.Un’inchiesta su due gestori di piattaformedionline che ha portato al sequestro di 1.5 milioni di euro. La Procura di Milano trasmetterà gli atti dell’inchiesta sul giro disu poker on line ed eventi sportivi (non sembrano essere presenti partite di calcio) alla Procura federale della FIGC per quanto riguarda i profili sportivi ed eventuali sanzioni disciplinari.