Ho l’autismo ad alto funzionamento ho provato anche ad uccidermi Ho la recitazione nei geni e così sono nel cast di La vita da grandi | la storia di Yuri Tuci

Il 41ennee? un autistico adcon nel cuore l’amore per la. L’attore è nelle sale cinematografiche con “Lada” di Greta Scarano con Matilda De Angelis. È un film sultratto dallavera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, racchiusa nel libro “Mia sorella mi rompe le balle“.Tutto nasce “dalle recite delle elementari. Da li?, ho scoperto di avere lanei. – ha dettoa Il Corriere della Sera – Alle medie, ho recitato in Mary Poppins e nel Giardino segreto, poi, non e? successo niente fino al 2018, quando, in un locale, ballavo ininterrottamente da tre ore e un ragazzo mi chiede: ma di che ti fai? Gli ho risposto: non mi drogo, e? solo adrenalina e autismo. Quel ragazzo si chiamava Lorenzo Clemente e mi ha convinto a scrivere a sei mani, con lui e Francesco Gori, Out is me“.