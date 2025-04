Quifinanza.it - Biglietti di treni e pullman più cari a Pasqua, penalizzati i fuorisede

Torna puntuale come un orologio svizzero il caro trasportile, perché anche nel 2025 chi vuole viaggiare e spostarsi durante festività deve fare i conti con tariffe alle stelle, non solo per i voli ma anche per.Il fenomeno, ormai ciclico, è stato denunciato da Assoutenti con un report che fotografa un Paese in cui muoversi lungo la Penisola nei giorni dipuò costare quanto – o più – di un volo intercontinentale.Il costo deisale aI numeri parlano chiaro. Se si prova a partire il 18 aprile, venerdì prima di, sonossimi ideiper le tratte lunghe:da Torino a Reggio Calabria fino a 360 euro;da Milano a Reggio Calabria fino a 345 euro;da Milano a Lecce fino a 320 euro;da Torino a Lecce fino a 311 euro;da Genova a Lecce fino a 338 euro;da Milano a Salerno fino a 310 euro.