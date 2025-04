Napoli infortunio per Buongiorno | quando torna in campo

infortunio per Alessandro Buongiorno. Il Napoli perde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta di Bologna. L'ex giocatore del Torino si è sottoposto nelle scorse ore a esami strumentali che hanno evidenzialo una tendinopatia alla coscia destra, come comunicato .L'articolo Napoli, infortunio per Buongiorno: quando torna in campo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –per Alessandro. Ilperde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta di Bologna. L'ex giocatore del Torino si è sottoposto nelle scorse ore a esami strumentali che hanno evidenzialo una tendinopatia alla coscia destra, come comunicato .L'articoloperinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Infortunio Buongiorno, come sta e quando torna il difensore del Napoli. Infortunio per Buongiorno, lo ferma una tendinopatia all'adduttore lungo: quando torna in campo e i suoi tempi di recupero. Napoli, infortunio muscolare per Buongiorno: l'esito degli esami, quando può tornare. Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli. Infortunio Buongiorno, fissata la data del rientro: ecco quando torna in campo. Napoli, si rivede Buongiorno: le condizioni del difensore migliorano. Ne parlano su altre fonti

Napoli, infortunio per Buongiorno: quando torna in campo - Infortunio per Alessandro Buongiorno. Il Napoli perde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta di Bologna. L'ex ... (msn.com)

Napoli, infortunio per Buongiorno: i tempi di recupero e quante partite salta - Il Napoli perde nuovamente Alessandro Buongiorno per infortunio, i tempi di recupero e quali partite salta Siamo entrati nella fase cruciale per quanto riguarda la stagione ed in particolare per quant ... (calciodangolo.com)

Infortunio per Alessandro Buongiorno: Napoli in difficoltà prima dei prossimi impegni - Il Napoli affronta un periodo critico senza il difensore Alessandro Buongiorno, fermo per due settimane a causa di una tendinopatia alla coscia destra, compromettendo le prossime partite di campionato ... (gaeta.it)